Čelzi ''naciljao'' Oblaka

Fudbalski klub Čelzi zainteresovan je za golmana madridskog Atletika i slovenačke reprezentacije Jana Oblaka, prenose danas španski mediji.

Oblak je član Atletika od 2014. godine, a ima ugovor sa madridskim klubom do 30. juna 2028. godine. Španski mediji navode da bi Atletiko mogao u ljetnjem prelaznom roku da proda slovenačkog reprezentativca kako bi obezbijedio novac za transfere novih fudbalera, prenosi Arena sport.

Transfermarkt ističe da Oblak vrijedi oko 30 miliona evra. Slovenac je za Atletiko branio na 442 zvanična meča. Za reprezentaciju Slovenije nastupio je na 64 utakmice.

Španski mediji ističu da je Čelzi u potrazi za novim golmanom iako londonski klub na raspolaganju ima Đorđa Petrovića, Roberta Sančeza i Markusa Betinelija, kao i Kepu Arizabalagu, koji je trenutno na pozajmici u Realu.

