Čelzi zbog finansija mora da proda bitne igrače

Ova sezona biće jedna od onih za zaborav u Čelziju, bar kada je sezona u Premijer ligi u pitanju. Londonski klub će ponovo praviti zaokret kada je riječ o igračkom kadru, ali će zbog finansijskog fer pleja morati da prodaju dva važna igrača.

Ris Džejms i Konor Galager će, kako sada stvari stoje, biti na prodaju, što je mnoge iznenadilo.

Chelsea are planning to sell Reece James and Conor Gallagher this summer. The club wants to generate well over £100M in additional revenue to avoid breaching the Premier League’s financial rules. (Source: @DuncanCastles) pic.twitter.com/iz728P0h2S