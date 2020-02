Cenzura: Haland ne smije da komentariše Srbiju

Za manje od dva mjeseca Srbija će gostovati Norveškoj u polufinalu baraža za Evropsko prvenstvo.

Najveća zvijezda tog meča biće napadač Borusije Dortmund Erling Haland, ali on do utakmice ne smije da komentariše duel sa "Orlovima".

Fudbalski savez Norveške je zabranio Halandu da daje intervjue o duelu sa Srbijom 26. marta u Oslu.

Haland može da daje izjave samo televiziji koja je vlasnik prava prenosa tog meča i na zvaničnim pres konferencijama.

"Haland želi da priča svojim nogama. On će ispuniti obaveze prema vlasniku prava na prenosa, ali neće raditi ništa drugo osim pres konferencije uz selektora Larsa Lagerbeka pred meč sa Srbijom. On je jedan od najatraktivnijih napadača u Evropi, obasut je zahtjevima za intervjue, i to ne samo od sportskih medija, već i zabavnih programa", rekao je portparol FS Norveške Stejn Graf.

Norvežani očigledno žele na taj način da smanje medijski pritisak kojem je Haland izložen već mjesecima, a posebno otkako je prešao iz Salcburga u Borusiju.

Haland je odmah ušao u istoriju jer je prvi igrač koji je postigao osam golova na prve četiri utakmice u Njemačkoj. A ima samo 19 godina.

Pobjednik duela između Norveške i Srbije će 31. marta igrati u finalu baraža za plasman na EURO 2020 protiv boljeg iz duela između Škotske i Izraela.

Ukoliko Srbija slavi u Oslu, biće domaćin finalnog meča.