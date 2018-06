Čerišev: Ovakvu utakmicu nisam mogao da sanjam

Denis Čerišev, dvostruski strijelac za Rusiji i igrač utakmice, rekao je da nije mogao da zamisli bolji početak Mundijala.

"Ovakav početak i ovakvu utakmicu nisam mogao da sanjam. Samim tim što sam bio u timu me je učinilo srećnim. Kako sam došao do drugog gola... Takve situacije vježbamo na treningu. Ostao sam uz Džubu, on ju je zakačio glavom, a ja samo je samo šutnuo u gol, nisam imao vremena da previše razmišljam u toj situaciji", rekao je Čerišev.

Fudbaleri Rusije pobijedili su Saudijsku Arabiju sa 5:0 na otvaranju Svjetskog prvenstva.

Čerišev postigao je drugi gol na meču u 43. minutu kada je postao prvi igrač ikada koji je na otvaranju Mundijala postigao gol kao rezerva. Do kraja meča igrač Viljareala postigao je još jedan pogodak.

(B92)