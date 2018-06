Čerišev potopio Saudijsku Arabiju

Fudbaleri Rusije i Saudijske Arabije otvaraju Svjetsko prvenstvo u prvom meču grupe A na stadionu Lužnjiki.

Baćuške kao domaćini su veliki favorit u ovoj utakmici, dok su Saudijci među autsajderima Mundijala u Rusiji.

Na Svjetsko prvenstvo Rusija se plasirala kao domaćin, ali navijači nisu zadovoljni rezultatima ostvarenim u prijateljskim mečevima.

Saudijska Arabija na Mundijal se plasirala kao druga ekipa u grupi B azijskih kvalifikacija s bodom manje od Japana i istim brojem bodova kao Australija.

Iako su autsajderi, njihov posljednji prijateljski meč protiv aktuelnog svjetskog šampiona Njemačke, kada su ih Panceri teško savladali sa 1:0, pokazuje da Rusi neće s njima lako izaći na kraj.

Osim kladionica zvanični predviđač Mundijala mačak Ahil prednost je dao Rusiji. Opširnije o tome na OVOM LINKU.

Rusija: Akinfejev - Fernandes, Kutepov, Ignaševič, Žirkov - Gazinski, Zobnin - Samedov, Golovin, Dzagoev - Smolov

Sudijska Arabija: Al Majuf – Al Buraik, Os. Havsavi, Om. Havsavi, Al Šahrani – Al Faraž, Otajf – Al Šehri, Al Jasim, Al Davsari – Al-Šahlavi

9' - Na početku nije bilo većih uzbuđenja. Prva prava prilika dogodila se u devetom minutu kada je Žirkov šutirao iz izgledne situacije iz šesnaesterca, ali je njegov šut izblokiran.

12' - Međutim, Rusi tri minuta kasnije dolaze do prednosti. Loptu je iz kornera ubacio Žirkov, a Saudijci su uspjeli da je izbace. Ipak, samo na kratko. Zobnin je ponovo ubacuje u šesnaesterac, a tamo ju je dočekao Gazinski koji je glavom posprema u mrežu.

The first goal of the 2018 #WorldCup (via @FOXSoccer) pic.twitter.com/Mhn4HT8bZO