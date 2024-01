Češka ima novog selektora

Fudbalski savez Češke (FAČR) saopštio je danas da je Ivan Hašek novi selektor fudbalske reprezentacije ove zemlje.

Predsjednik FAČR Petr Foušek saopštio je da je Hašek potpisao ugovor do novembra 2025. godine, uz mogućnost produženja saradnje ako se Češka plasira na Svjetsko prvenstvo 2026. Hašeku će pomagati Jaroslav Kostl i Jaroslav Veseli.

Hašek je rekao da je počastvovan što je imenovan za selektora Češke, koju je od 2009. do 2010. godine vodio na pet utakmica.

"Smatram da je vrhunac moje karijere imenovanje za selektora Češke. Učiniću sve da reprezentacija ostvari dobar rezultat na EP, kao i u kvalifikacijama za SP 2026. Želim da sa selekcijom Češke izborim plasman na SP 2026. godine", rekao je Hašek, prenosi zvanični sajt FAČR.

On je na mjestu selektora zamijenio Jaroslava Šilhavija, koji je podnio ostavku 20. novembra prošle godine poslije posljednje utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo i pobjede protiv Moldavije (3:0).

Šilhavi je kritikovan zbog loših igara u kvalifikacijama, pošto je Češka zauzela drugo mjesto u Grupi E kvalifikacija za EP iza Albanije.

Hašek (60) je od 1984. do 1994. godine odigrao 56 utakmica za reprezentaciju Čehoslovačke i postigao je pet golova. On je, između ostalih, trenirao Spartu iz Praga, Strazbur, Visel Kobe, Sent Etjen, Al Ahli, Al Hilal, kao i reprezentacije Gabona i Libana.

Češka će na EP, koje će biti odigrano od 14. juna do 14. jula u Njemačkoj, igrati u grupi F sa Portugalijom, Turskom i reprezentacijom iz baraža.

