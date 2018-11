Češkao se tokom intoniranja himne pa kažnjen

Fudbalski savez Kine utakmicom neigranja kaznio je brazilskog fudbalera Dijega Tardeljija zbog češkanja tokom intoniranja kineske himne uoči početka ligaške utakmice.

"Incident" se dogodio tokom intoniranja himne pred meč koji je Tardeljijeva ekipa Šandong Luneng poražena rezultatom 4:2 od tima Šagai SIPG.

Savez je na službenoj internet stranici danas saopštio da Tardeljijevo češkanje po licu tokom intoniranja himne predstavlja uvredu nacionalnim kineskim vrijednostima i loš primjer za javnost.

Tardelji je u bogatoj karijeri igrao za najbolje brazilske timove Sao Paulo, Flamengo, Mineiro, a na evropskom tlu je nosio dresove Anzhija, Real Betisa i PSV-a. U ekipi Shandonga igra od 2015. godine.

Kineska Super liga ušla je u samu završnicu. Tri kola prije kraja sezone na tabeli vodi šangajski SIPG sa 62 boda. Na drugom mjestu je Gvanžu Evergrande s dva boda manje, dok je Tardeljijev Šandong na trećem mjestu s 51 bodom.

CFA announced that Diego Tardelli, the Brazilian forward of Shandong Luneng, is suspended for 1 match due to 'undignified behavior' during the pre-game national anthem before match against Shanghai SIPG, in which Shandong were beaten 4:2. pic.twitter.com/XwlNSzWFmP