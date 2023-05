Četiri Srbina u polufinalu Lige Evrope

Sevilja dočekuje Juventus u revanš utakmici polufinala Lige Evrope. Meč je na programu ovog četvrtka u 21 čas na stadionu Ramon Sančez Pishuan.

Prije nedjelju dana u Torinu bilo je 1:1. Povela je Sevilja golom Jusefa el Nezirija u 26. minutu, a izjednačenje "Staroj dami" donio je u sedmom minutu nadoknade izgubljenog vremena Federiko Gati.

Pobednik ovog dvomeča sastaće se u finalu sa boljim iz dvoboja Bajer Leverkuzena i Rome u kome "vučica" brani 1:0 iz prve utakmice.

Fudbaleri Sevilje su u posljednjem kolu La lige savladali Valjadolid u gostima sa 3:0. Sva tri gola pala su u drugih 45 minuta, a strijelci su bili Rafa Mir, Papu Gomez i Hesus Korona.

Iako je na prvi pogled Sevilja rutinski rešila ovaj meč u svoju korist, to ne odgovara slici sa terena gdje je domaći tim u svim parametrima igre bio bolji. Osim u golovima, koji su na žalost fudbalera i navijača Valjadolida ipak jedini važni.

Sevilja je trenutno na desetom mestu prvenstvene tabele, ali je sedmoplasirana Đirona samo bod ispred nje. Ako uspiju da osvoje to mjesto, idu u kvalifikacije za Ligu konferencija, ali ambicije su sigurno veće i one se tiču igranja u Ligi šampiona. A pravo na to Sevilja može da ostvari samo ako još jednom, sedmi put u istoriji osvoji Ligu Evrope.

Sevilja je, poslije očajnog starta sezone u kome je jedno vrijeme čak zauzimala mjesta na tabeli La lige koja vode u Segundu, značajno popravila formu pod komandom Hosea Luisa Mendilibara koji je ekipu preuzeo krajem marta od Horhea Sampaolija, a koji je već oktobra prošle godine zamijenio Žulena Lopetegija. Rezultati su došli već od prvog dana aprila kada je počela serija nepobjedivosti koja je trajala cio taj mjesec.

Prekinuta je prvog dana maja porazom posle sedam utakmica u svim takmičenjima, na svom terenu upravo od gore pomenute Đirone. Ali od tada je Sevilja vezala tri utakmice bez poraza, osim pomenute pobjede nad Valjadolidom i remija sa Juventusom pobedila je i Espanjol.

Mendilibar ima izvjesnih kadrovskih problema pred revanš, pošto su Suso, Žoan Džordan i Markao povređeni. Njima treba dodati i Hesusa Koronu i Papea Gejea koji nisu ni prijavljeni za Ligu Evrope. Senegalac je došao na pozajmicu iz Marselja u januaru, dok je Meksikanac bio povrijeđen i očekivala se duga pauza za njega kada je spisak morao da se šalje na adresu UEFA.

Očekuje se da će Sevilja i u revanšu igrati sa istim timom koji je Mendilibar izveo u Torinu, što bi značilo da se srpski golman Marko Dmitrović seli na klupu i ustupa mjesto Marokancu Jasinu Bonu. S druge strane, Nemanja Gudelj je odmarao protiv Valjadolida ali se očekuje da se vrati u tim jer je igrao i u Torinu. Reprezentativac "orlova" je, uz Hrvata Ivana Rakitića, najstandardniji igrač Sevilje ove sezone. Njih dvojica ostvarili su po 46 nastupa na dosadašnje 52 utakmice andaluzijske ekipe u svim takmičenjima.

"Stara dama" je poslije dva vezana poraza sredinom aprila, od šampiona Napolija i finaliste Lige šampiona Intera, nanizala pet utakmica bez izgubljene. Juventus je poslije te serije i vraćanja 15 oduzetih bodova, sada drugi na tabeli Serije A i nedostaju mu samo dva boda da matematički obezbedi plasman u Ligu šampiona naredne sezone.

Proteklog vikenda "bjankoneri" su savladali Kremoneze sa 2:0, golovima Nikola Fađolija i Bremera. Na toj utakmici povrijedio se Pol Pogba koji iz tog razloga neće igrati u revanšu protiv Sevilje, a osim njega trener Masimilijano Alegri neće moći da računa na Leonarda Bonučija, ali Brazilac Bremer se pokazao više puta tokom sezone kao odlična zamjena za kapitena.

Na Pogbino mjesto, iza isturenog Dušana Vlahovića doći će Anhel di Marija koji je odmarao protiv Kremoneza, baš kao i Filip Kostić koji će se vratiti na lijevo krilo umjesto Federika Kijeze.

