Četiri stadiona pala na ispitu

​Sedam od 11 stadiona na kojima se igraju utakmice BH Telecom Premijer lige BiH dobilo je zadovoljavajuću ocjenu Komisije N/FS BiH, koja je provjeravala uslove u vezi sa mjerama zaštite, suzbijanja i borbe protiv virusa kovid-19.

Adnan Džemidžić, generalni sekretar N/FS BiH, nije precizirao o kojim se tačno stadionima radi, ali su takođe date instrukcije koje dodatne korekcije treba izvršiti do eventualnog nastavka sezone. Za mogući početak odigravanja preostalih 11 kola bh. elite, te polufinala i finala Kupa BiH, osim dozvole nadležnih državnih institucija, potreban je i maksimalan angažman klubova, koji su direktni organizatori mečeva.

"Treba znati da je Komisija N/FS BiH koja je nedavno obišla 11 stadiona BHT Premijer lige BiH, pritom Sloboda i Tuzla siti koriste zajednički 'Tušanj', utvrdila da njih sedam ima ocjenu zadovoljava u vezi s uslovima propisanim mjerama zaštite od virusa korona. Takođe, po informacijama koje imam trenutno, nisu svi klubovi još obavili testiranje igrača ili dobili rezultate. To govori da imamo neke klubove, iako razumijem zaista stanje u kojima se nalaze, koji nisu posvetili veliku pažnju tom segmentu, a svi govore da žele da igraju. To je možda osnovno pitanje svih pitanja - koliko su klubovi spremni. Dakle, sve ovo mora proći još jednom dabl ček da bi se moglo eventualno početi, jer mi moramo povesti računa da se nekom nešto ne desi. Životi i zdravlje su najvažniji", rekao je Džemidžić.

Informaciju o obavljenom testiranju igrača objavili su između ostalih Sarajevo, Tuzla siti, Zrinjski... Većina klubova počela je sa trenažnim procesom, ali ima i nekoliko ekipa koje još ne rade. Nadu ljubiteljima fudbala u BiH za mogući nastavak sezone u ponedjeljak je probudila odluka Republičkog štaba za vanredne situacije Vlade Republike Srpske, kojom se do 8. juna zabranjuju takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista. Za optimiste to znači da bi se do početka avgusta, u skladu s preporukama UEFA, sezona ipak mogla privesti kraju.

"Teško je u ovom trenutku precizirati, ali nada će zadnja umrijeti. Dok ne dobijemo na papiru ne možemo govoriti šta to znači za bh. fudbal", kazao je Džemidžić.

S obzirom na to da je sjednica Izvršnog odbora UEFA prolongirana za 17. juni, iz bh. kuće fudbala pojasnili su da je produžen i rok do kojeg nacionalne fudbalske asocijacije treba da dostave prijedloge o eventualnom nastavku svojih takmičenja. Vrijeme čekanja konačne odluke pokrenulo je i lavinu teorija o mogućem konačnom raspletu. Miodrag Sofrenić, potpredsjednik N/FS BiH, naglašava da će sve odluke biti donesene isključivo na osnovu činjenica.

"Ne bih se bavio teorijama zavjere. Sve odluke do sada su donesene i ubuduće će se donositi isključivo na bazi propozicija i odluka državnih organa, a u vezi sa situacijom oko pandemije virusa korona. Za nas su samo to argumenti na osnovu kojih razmatramo", istakao je Sofrenić.