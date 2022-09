Čičarito u posljednjoj sekundi postao tragičar meča

Fudbaleri Los Anđeles Galaksija sinoć su na svom terenu remizirali protiv Sporting Kanzas Sitija sa 2:2. Galaksi je imao ulogu favorita u ovoj utakmici, a Čičarito se obrukao panjenkom u posljednjem trenutku meča.

Meč je izuzetno dobro počeo za LA Galaksi koji je već u četvrtoj minuti meča uspio da povede sa 1:0 nakon što je Havier "Čičarito" Ernandez zatresao mrežu protivnika.

Međutim, Sporting je u drugom poluvremenu šokirao domaće igrače i navijače jer je došao do preokreta.

Gosti su u 67. minuti uspjeli da poravnaju na 1:1 kada je Rasel postigao pogodak, dok je devet minuta kasnije Ernandez pogodio za 2:1 i veliki preokret Sportinga.

Ipak, Galaksi je do kraja utakmice uspio da dođe do remija, ali zanimljivo je da su domaći mogli i do potpunog preokreta, ali je Čičarito je od junaka postao tragičar.

Naime, sudija je prvo u 88. minuti meča svirao penal za domaći tim, a preciza s bijele tačke bio je iskusni meksički napadač za 2:2.

Međutim, drama se tu nije završila. Galaksi je u sedmoj minuti sudijske nadoknade ponovo dobio penal, a i ovaj put Čičarito je namjestio loptu na bijelu tačku.

Meksikanac je htio da u stilu donese pobjedu svom timu i postigne het-trik jer je panjenkom pokušao da prevari golmana Pulskampa, ali se na kraju obrukao kao nikada u karijeri.

Meksikanac je izveo panjenku, ali golman Sportinga je to pročitao i nasmijao mu se u lice. Meksikanac se izvinjavao nakon toga navijačima jer je svjestan kakvu šansu je njegov tim propustio da dođe do tri boda na ovoj utakmici.

(Sport Sport)