"Cilj je da se Bundesliga nastavi početkom maja"

Kristijan Zaifert, izvršni direktor Fudbalske lige Njemačke (DFL), izjavio je da je cilj da se takmičenje u Bundesligi nastaviti početkom maja.

Polovinom marta najbolje dvije njemačke lige, koje su pod ingerencijom DFL-a, suspendovane su zbog globalne pandemije novog virusa korona do 30. aprila.

"Ljudi čeznu za povratkom daška života. Planiramo stabilizovati situaciju u Bundesligi i Drugoj bundesligi da bi sljedećeg mjeseca mogli ponovo igrati utakmice bez gledalaca. Mi smo dio kulture u zemlji. Ljudi čeznu za povratkom malog dijela normalnog života, a to bi moglo značiti da se Bundesliga ponovo igra", rekao je Zaifert i dodao:

"Zbog toga moramo odigrati svoju ulogu, a to znači podržati Vladu i razgovarati s Vladom o tome kad ćemo doći do mogućnosti da se ponovo igra fudbal. Što prije to završimo, to ćemo omogućiti veću fleksibilnost evropskom fudbalu."

Seifert je istakao i da smatra kako će se fudbalsko tržište zbog pandemije ovog ljeta "raspasti". Pojasnio je i da bi eventualno otkazivanje sezone moglo pet klubova Bundeslige dovesti u ozbiljne financijske probleme, dok bi polovina timova drugog razreda takmičenja bila "vrlo blizu podnošenja zahtjeva za bankrot".

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) 11. marta je zbog širenja virusa koron proglasila "globalnu pandemiju". Takođe, SZO je uz Evropu novim epicentrom pandemije virusa korona, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Vuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države.