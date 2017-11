Cirkus u Subotici, fudbaleri Borca se "sklanjali" sa terena

Fudbaleri Spartaka savladali su večeras na svom terenu Borac iz Čačka sa 3:1 (1:1), u posljednjoj utakmici 17. kola Superlige Srbije.

Utakmica u Subotici mogla bi da uđe u istoriju, ali ne po kvalitetu, nego po cirkusu koji je viđen na terenu, odnosno svojevrsnom "bojkotu" Čačana, nakon što je u 43. minutu sudija Ilić dosudio penal za domaćine i isključio dvojicu igrača Borca - Lazara Jovanovića i Amea Dupovca.

Spartak je iz penala izjednačio golom Mileta Savkovića, nakon što je Jovanović pogodio za Borac u 29. minutu.

Na startu drugog poluvremena igrači Borca su u znak protesta posjedali na zemlju leđima okrenuti golu.

Poslije desetak minuta kada su ustali i meč bio nastavljen, uglavnom su vršili opstrukciju igre i ispucavali loptu u aut, kad god su bili u mogućnosti, najviše golman Bajić koji je nekoliko puta ispucao loptu preko tribina.

Goal kicks going straight out of the stadium too from the Borac Čačak goalkeeper pic.twitter.com/CWUDdcfMHG

Spartak je u takvoj situaciji postigao još dva gola, preko kapitena Vladimira Torbice u 53. i Aleksandra Radovanovića u 86. minutu, takođe sa bijele tačke.

Players followed the ref around for a few minutes protesting and 2 red carded for pushing him pic.twitter.com/TiN2DkJdDj