Ćiro Blažević: Hrvatska favorit protiv Engleske

Hrvatska je favorit protiv Engleske, rekao je za "Nezavisne" Miroslav - Ćiro Blažević, još uvijek najtrofejniji trener fudbalske reprezentacije Hrvatske.

Nakon 20 godina čekanja, njegov mlađi kolega i aktuelni selektor Zlatko Dalić večeras u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji protiv "Gordog Albiona" ima priliku nadmašiti uspjeh proslavljene generacije "vatrenih", koja je predvođena upravo legendarnim fudbalskim stručnjakom sada već davne 1998. godine na Mundijalu u Francuskoj osvojila bronzanu medalju.

"Svim srcem želim, navijam, molim se, strepim i nadam se da će Dalić i njegovi dečki ispisati novu stranicu hrvatske nogometne povijesti i plasirati se u finale. Neka me nadmaši, neka napravi podvig za radost svih ljubitelja nogometa. Sazrio je čas, hrvatska nogometna reprezentacija ima sve potrebno da ponovo napravi veliki rezultat, a ovoga puta i veći od onoga iz Francuske", poručio je Blažević.

Tvrdi da mu se u iščekivanju večerašnje utakmice na "Lužnjiki" stadionu u Moskvi osjećaji miješaju.

"Osjećam napetost, ponos, strepnju, a samo da se na kraju to sve pretvori u neizmjernu radost. Već sada smo napravili čudo jer smo među četiri najbolje ekipe na svijetu, ali ovo nije i ne smije biti kraj kojim ćemo se zadovoljiti. Nadam se da možemo do samog trona, do pehara", dodao je Blažević.

Očekuje tešku utakmicu, u kojoj će odlučivati nijanse i sitnice. Tvrdi da mladi tim Engleske neće lako "pasti".

"Biće to i više nego neizvjesna utakmica. Englezi su jedna mlada, poletna momčad. Igraju fantastično. Vrlo dobro kontroliraju svoju igru, ali i emocije, odnosno psihološku stabilnost. Sa druge strane, Hrvatska ima svoje adute. Imamo nadaren tim, potentan, talentiran, gladan uspjeha i to će prevagnuti za plasman u finale. Ma šta ko mislio i bavio se nekim statistikama, brojkama ili slično, Hrvatska je u toj utakmici favorit. Dalić je nogometni čarobnjak koji je napravio ono što smo dugo čekali, a to je obiteljska atmosfera u momčadi. Svi za jednog jedan za sve. To je neopisivo bitan detalj i osnovni preduvjet za svaki uspjeh. Kada još pritom imate momčad koja pršti od vrhunskih pojedinaca, onda je uspjeh zagarantiran", smatra Blažević.

Sinoć su prvu polufinalnu utakmicu odigrale reprezentacije Belgije i Francuske.

"Galski pijetlovi" su u gorkom sjećanju Miroslavu Blaževiću jer su upravo oni eliminisali njegovu generaciju 1998. godine u polufinalu.

"Od početka Mundijala priželjkujem da se sastanemo s Francuzima i da im se sada revanširamo nakon 20 godina. Kako bi samo bilo dobro da to bude u finalu", zaključio je Blažević.

Nakon što je Hrvatska na putu do polufinala imala dvije dramatične utakmice koje su riješene jedanaestercima, glavno je pitanje da li će se "vatreni" fizički oporaviti do večeras (20 časova).

"Mi smo spremni. Toliko želimo da igramo to polufinale. Nema niti jednog igrača koji će se žaliti. Ne brinite, bićemo spremni", poručio je napadač Mario Mandžukić.

Mandžukić je u dresu Bajerna osvojio Ligu šampiona, a korak do evropskog trona bio je i s Juventusom, ali poručio je kako se ništa ne može uporediti s igranjem u reprezentaciji.

"Ništa se ne može uporediti s osjećajem kao kada igraš za reprezentaciju. Ovo je nešto posebno. Ne sada, već sve ove godine. Sada smo jako blizu, svjesni smo toga i želimo dati sve od sebe", jasan je on.

Mandžukić je komentarisao i tvrdnje da je njegov saigrač Luka Modrić jedan od glavnih kandidata za "Zlatnu loptu", koja se dodjeljuje najboljem igraču Svjetskog prvenstva.

"Dugo godina igramo zajedno, ne samo u reprezentaciji, već smo igrali i u klubu. On sve ovo zaslužuje. Njegov uspjeh traje godinama. On je naš kapiten koga pratimo. Nadam se da će dobiti 'Zlatnu loptu' jer je zaslužuje", kazao je popularni Mandžo.

Trojka preskočila trening

Šime Vrsaljko, Danijel Subašić i Dejan Lovren propustili su trening hrvatske reprezentacije prije moskovskog ogleda protiv Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji. Vrsaljko ima problema s koljenom, Subašića muči istegnuće mišića, dok je Lovren dobio poštedu iz predostrožnosti. Za Vrsaljka je upitno hoće li se oporaviti do večeras, Subašić ima više šanse za nastup, dok će Lovren sigurno predvoditi odbranu "vatrenih".

Čakir dijeli pravdu

Turski sudija Džunejt Čakir dijeliće pravdu u polufinalnoj utakmici Mundijala u Rusiji između Hrvatske i Engleske. Za 41-godišnjeg Turčina to će biti treći meč na ovom Svjetskom prvenstvu pošto je do sada sudio u grupnoj fazi duele Maroka i Irana te Nigerije i Argentine. Duel Hrvatske i Engleske igra se na "Lužnjikiju" u Moskvi.

Bilbord Daliću

"Ponizan, a velik - Zlatko Dalić" jednostavna je poruka na bilbordu postavljenom na ulazu u Varaždin posvećena selektoru fudbalske reprezentacije Hrvatske, piše "Regionalni tjednik". Bilbord je postavljen na inicijativu NK Varaždin u znak zahvalnosti za do sada ostvareno na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, ali i kao podrška pred polufinale protiv Engleske.