Ćiro Blažević: Mamić od siromašnog Dinama napravio mali Juventus

"​Trener svih trener", Miroslav "Ćiro" Blažević oglasio se povodom sjajnog podviga na "Maksimiru", gdje je Dinamo sinoć pobijedio Čelsi sa 1:0.

Ni Ćiro nije krio iznenađenje rezultatom od sinoć, gdje je hrvatski klub napravio veliki posao i savladao slavni londonski klub.

"Iskreno, možda sam ja najviše iznenađen ovim rezultatom od svih ljudi koji su bili na stadionu," rekao je Ćiro za "RTL Direkt" pa otkrio anegdotu od sinoć iz maksimirske svečane lože.

Čačić je uspješan trener

"Imao sam privilegiju na poluvremenu razgovarati s predsjednikom Čelsija, jedan Amerikanac, koji je bio malo zabrinut. Iskreno mu kažem ‘ne brinite, vi ćete pobijediti‘. Prevario sam se. Oni su nas nadigrali, a mi smo pobijedili. Bio sam uvjeren da je taj gol previše rano pao, da će oni reagirati. Tako sam utješio Amerikanca koji me tražio poslije utakmice, jer sam zbrisao, ispričao je Blažević, koji nije propustio pohvaliti kolegu Antu Čačića."

Blažević je imao riječi hvale za stručnjaka na klupi "Plavih" iz Zagreba.

"On je jedan uspješan trener, a mi se treneri mjerimo po rezultatu i on ga ima. Danas mu zamjeram kako može Oršića vaditi kad su nam ostavili prostor i samo on može u njega. Žao mi je jer ne zaslužuje kritiku. Kritiziraj koliko hoćeš, pobijedio je," rekao je Ćiro i prokomentarisao poruku Zdravka Mamića nakon pobjede Dinama.

Ne možemo ignorisati Mamića

"Ne možemo ignorirati Mamića, on je vlasnik većine nogometaša u Dinamovoj ekipi. Ako je on vlasnik, on ih je eventualno doveo. Međutim, postojeća struktura u klubu jako dobro radi i to sve vodi. Ne znam koliko i da li Zdravko ima utjecaj na ovo sve, ali ono što je Zdravko napravio mu ne može niko uzeti. Od siromašnog Dinama je napravio mali Juventus," zaključio je Blažević.

Dinamo je trenutno prvi u grupi, gdje se nalaze Red Bul Salcburg, Čelsi i Milano. Idući meč ekipa iz Zagreba igra protiv "Rosonera".