Ćiro Blažević: Ne bojim se raka, srediću ga opet

Miroslav Blažević Ćiro vodi još jednu bitku s karcinomom i nada se da će je ponovno dobiti.

Najtrofejniji fudbalski trener prije sedamnaest se godina u Univerzitetskoj klinici u Insbruku podvrgnuo operaciji zbog raka prostate.

Godinu dana kasnije dijagnosticiran mu je melanom u početnoj fazi, pa je i taj problem riješio operacijom, a prije tri mjeseca opet se suočio s bolnom istinom: da ga čeka još jedna teška borba s karcinomom, koji je, nažalost, metastazirao.

Iako se u 87. godini drugi put suočio s karcinomom prostate, trener stoički podnosi liječenje, ali priznaje da razmišlja o smrti, za koju samo želi da bude brza.

"Moja je želja da diskretno odletim, bez puno pompe, i pozdravim se sa svima koji su mi omogućili da mi život bude uglavnom pozitivan. I da se to dogodi u snu, jer je to najljepša smrt. Da ne patim, s obzirom na to da mi je prag tolerancije na bol vrlo nizak.

No, nije još vrijeme za crne misli. Ćiro je ipak fajter i ne prepušta se tako lako. Uprkos borbi s karcinomom i koroni, nastoji živjeti sasvim normalno.

"Odem na kafu u svoj omiljeni kafić, pratim sve što se događa nogometu jer to je i dalje moj život, još vozim pa odem do Kraljevice… Ponašam se kao da mi nije ništa i kao da nisam bolestan - kao da nema tog zla koje nas je snašlo. Dva puta sam vakcinsan, nadam se da ću uskoro primiti i treću dozu, jer bez obzira na moje zdravstveno stanje, nemam nikakvih kontraindikacija da to ne učinim", kazao je Ćiro Blažević za Gloriu.