Ćiro: Hvala Daliću i njegovim herojima, zadnjih 15 minuta sam plakao od sreće

Zlatko Dalić nakon osvajanja bronze na SP u Kataru rekao je kako tu medalju posvećuje legendarnom Ćiri Blaževiću.

"Ovo je bronca zlatnoga sjaja. Bila je teška utakmica, ovo je medalja za cijeli hrvatski narod, za sve koji navijaju za nas. Na dva Svjetska prvenstva zaredom osvojili smo dvije medalje. Pobjedu bih poklonio Ćiri Blaževiću, čovjeku koji je sve ovo započeo… Šefe, ovo je za Vas. Mogu ja osvojiti pet medalja, ali Vi ćete uvijek ostati trener svih trenera”, istakao je Dalić.

Nakon utakmice Index je dobio komentar samog Ćire.

"Ovo me vratilo u život. Zadnjih 15 minuta utakmice sam već plakao od sreće jer sam vidio da nam ništa ne mogu, da pobjeđujemo i ulazimo među najveće nogometne velesile na planeti. Mi smo to zaslužili. Želim zahvaliti Daliću i njegovim herojima, njegovim vitezovima koji su osvojili ovo treće mjesto na jedan ponosit, hrvatski način. Svaka im čast. Čuo sam kad mi je Dalić posvetio pobjedu, puno mi to znači. Ja sam sve učinio u svoje vrijeme, on je tome svjedočio i hvala mu na svemu i toj posveti", rekao je Ćiro.