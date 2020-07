Ćiro: Je*e mi se za Mamiće, ali Zoranu treba prostrijeti crveni tepih

Legendarni trener Miroslav Ćiro Blažević prokomentarisao je dešavanja u vezi sa postavljanjem novog trenera Dinama.

Klupu zagrebačke ekipe posle samo sedam utakmica, ali i osvojene titule u ponedjeljak je napustio Igor Jovićević.

Već u utorak, za novog-starog šefa struke, bar do kraja sezone, promovisan je Zoran Mamić.

"Jedino normalno rješenje za Dinamo u ovom trenutku. Zoran Mamić jedini ima reference da bude trener Dinama. Ne samo da je on najbolji izbor nego bi mu Dinamo trebao crveni tepih prosuti pod noge. Zoran je dokazani trener. Jedino on, sve ovo ostalo je nepotreban rizik. ‘Napolju’ je napravio odlične rezultate i znam da će preporoditi Dinamo. Je*e se meni za Mamiće. Svi znaju da s njima nisam u dobrim odnosima. Stalo mi je samo do Dinama o kojem noćima razmišljam i zaključio sam da je jedino Zoran ispravno rešenje, sve ostalo su akrobacije bez legitimacije", rekao je Blažević za "Index".

Situacija je takva da dva najveća hrvatska kluba vode dvojica bivših reprezentativaca, koje je Blažević predvodio 1998. na Mundijalu.

"Obojica su bili divni i poslušni, ali poslušni bi bili vraga crnoga da me se nisu plašili. Svaka im čast obojici, stoički su podnijeli činjenicu da su imali malu minutažu. Bili su svjesni da je viši cilj u pitanju. Sve nas je tada nosio patriotski naboj. Od prvog do zadnjeg smo bili svi za jednoga, jedan za sve", istakao je legendarni trener.

Regionalni mediji spekulišu da bi u novoj sezoni Dinamo mogao da predvodi Robert Prosinečki.