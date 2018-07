Ćiro: U zatvor bih strpao onoga ko je Tompsonu zabranio da pjeva

Miroslav Blažević Ćiro stao je na stranu hrvatskih fudbalera i pjevača Marka Perkovića Tompsona nazvao dokazanim patriotom.

Legendarni Ćiro, koji je prije nekoliko dana kritikovao Fudbalski savez Hrvatske, bez dlake na jeziku je komentarisao to što je Tompson pjevao na dočeku reprezentativcima na Trgu bana Jelačića.

"Odmah bih u zatvor poslao onoga ko je zabranio Tompsonu da dalje pjeva na dočeku", rekao je Blažević u intervjuu "Globusu".

Heroj hrvatskih fudbalera i njihova "himna", kako ga je nazvao selektor Zlatko Dalić, morao je da prekine sa nastupom, a gotovo svi svjetski mediji osudili su tim zbog činjenice da su proslavljali sa pjevačem koji slavi ustaštvo.

"Ko je taj kreten koji je sebi dao za pravo da jednom dokazanom patrioti zabrani da pjeva? Koja je to drskost da se Luki Modriću i drugim hrvatskim vitezovima određuje ko će im pjevati", istakao je trener koji je često u prošlosti umio da "promijeni ploču".

Tako ga povremeno možemo čuti da hvali, a onda i kritikuje iste ljude u srpskom fudbalu, dok su hrvatski mediji za njegov odnos sa Zdravkom Mamićem pisali da se kretao od "bezuslovne ljubavi, preko burnog razlaza, javnih prijetnji, sve do navodnog pomirenja".

Upravo je Mamić bio najzaslužniji za dovođenje Zlatka Dalića na mjesto selektora ‘Vatrenih’.

"Bolji je od mene jer sam ja bio treći, a on je drugi. Napravio sam euforiju u jednom vrlo povoljnom trenutku, ali ovo što je Dalić napravio – to je nemjerljivo. To Hrvatska do sada nije videla", zaključio je Ćiro.

