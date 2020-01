Čolović i Zakarić želje FK Borac

Izlazak na međunarodnu scenu prioritet je čelnika banjalučkog Borca i kako bi što lakše ostvarili zacrtani cilj, čelnici kluba su se već uveliko bacili u potragu za pojačanjima. Dugačka je lista potencijalnih pojačanja, a čini se da su najveće želje "crveno-plavih" Goran Zakarić i Stefan Čolović, dok su finansije najveći problem kada je u pitanju dolazak Vinisijusa Arauha.

Zakarić je trenutno slobodan igrač, pošto više nije član rumunske Krajove, gdje je proveo nekoliko mjeseci nakon raskida saradnje sa Partizanom. Fudbaler iz Gradiške je već dugo želja čenika Borca, ali se kockice do sada nikako nisu poklopile. Ostaje da vidimo da li će ovaj prelazni rok donijeti dogovor dvije strane. Zakarić bi navodno bio najsrećniji ako karijeru nastavi u inostranstvu, ali u Borcu su spremni da čekaju rasplet situacije kako bi u svoje redove doveli bivšeg igrača Dinama, Zrinjskog, Širokog Brijega, Željezničara, Partizana... Osim Zakarića, velika želja je dolazak Čolovića, koji ima ugovor s Proleterom do kraja ove sezone.

"On ima ugovor do kraja sezone i u pregovorima smo s Proleterom o obeštećenju. Radi se o igraču koji bi nam bio od velike pomoći u nastavku sezone i velika je želja trenera Branislava Krunića", rekao je za "Nezavisne" Vico Zeljković, predsjednik Borca.

Potencijalno najveća bomba bio bi dolazak Arauha, koji je od početka godine slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa Vasko da Gamom, a u karijeri je između ostalog bio član Valensije, Saragose, Standarda...

"On želi da se vrati u Evropu i Borac mu je jedna od opcija. Finansije su najveći problem i pokušavamo da nađemo zajednički jezik. Moramo da se držimo realnosti i da sve prilagodimo bh. tržištu. Vidjećemo šta će na kraju biti", kazao je Zeljković.

Klub je već angažovao jedno pojačanje, i to nekadašnjeg desnog beka Zrinjskog Marina Galića. Potpisao je ugovor na godinu i po i već je odradio trening sa novim saigračima. Dosta se pisalo i o dolasku Srđana Babića iz Crvene zvezde, ali kako saznajemo, nije bilo nikakvog kontakta između dva kluba jer još nije definisan status mladog defanzivca kod novog trenera "crveno-bijelih" Dejana Stankovića.

Zimski prelazni rok u BiH zvanično počinje danas. Fudbalska pijaca trajaće do 14. februara, do kada bi klubovi trebalo dodatno da osnaže svoje redove uoči proljećnog dijela BHT Premijer lige BiH, koja počinje 22. februara. Većina klubova je počela s pripremama, a neki su gotovo i završili sa igračkom križaljkom za nastavak sezone. Prije svega se to odnosi na Zrinjski, koji je zasad najaktivniji kada su u pitanju pojačanja. Višestruki prvak BiH napravio je sjajan posao ove zime, te vratio Nemanju Bilbiju, jednog od najzaslužnijih fudbalera u osvajanju šampionskih titula "plemića" proteklih godina. Boje Zrinjskog braniće još jedan član šampionske generacije Miloš Filipović, a trener Mladen Žižović na raspolaganju će imati i novajlije Dinka Horkaša, mladog golmana Dinama, te Josipa Čorluku, nakadašnjeg igrača Širokog Brijega, koji dolazi iz Domžala. Od važnijih igrača koji su napustili Mostar su Advan Kadušić i Staniša Mandić.

Sarajevo je do sada na posudbu iz praške Sparte doveo samo Zinedina Mustedanagića, a u narednim danima očekuje još neki dolazak. U njihovom gradskom rivalu Željezničaru su nešto agilniji. Nakon odlazaka Enesa Sipovića i Sulejmana Krpića, nove akvizicije "plavih" postali su Ivan Lendrić i Aleksandar Jovanović, dok je blizu potpisa i Aleksandar Kosorić. Očekuje se dolazak još igrača, a saznajemo da je najveća želja trenera Amara Osima sjajni fudbaler Mladosti Matijas Fanimo.