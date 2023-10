Čovjek preminuo na utakmici: Navijači uletjeli da prekinu meč (VIDEO)

Navijač Lejton Orijenta preminuo je tokom utakmice protiv Linkolna.

Tragična vijest stigla je sa utakmice engleske Lige 1 koja je prekinuta usljed strašnih dešavanja.

U 84. minutu je došlo do prekida, navijači su upali na teren kako bi zaustavili igru i kako bi skrenuli pažnju na to da je jednom čovjeku na tribinama potrebna pomoć ljekara.

When fans enter the field of play to stop a game of football. Just sums up the ref and the #EFL Horrible scenes last night at Brisbane Rd, football just doesn’t matter at times like this. Thoughts are with this person’s family and friends. We are one big Orient family #LOFC pic.twitter.com/ZVQOk964s2