Crnogorac potpisao za Vulverhempton, prije dvije godine igrao 7. ligu

Crnogorski reprezentativac Matija Šarkić novi je golman Vulverhemptona, gdje je stigao poslije pet godina provedenih u Aston Vili.

Parkiću je ugovor sa Vilom istekao, a engleski mediji već javljaju da će ga i Vulverhempton poslati najprije na pozajamicu kao što je to bio slučaj i u prethodnom klubu. To su potvrdili i "vukovi" u međuvremenu.

"Veoma smo srećni što smo potpisali Matiju. On je golman čija karijera obećava, ima dosta potencijala. Nadamo se da će imati uspjeha sa Vulverhemptonom, kao i u klubu za koji bude igrao na pozajmici", stoji u saopštenju.

Zanimljivo, Šarkić je prije dvije godine igrao kao pozajmljen igrač za sedmoligaša Salford, i to pred 258 ljudi kako su mediji svojevremeno prenijeli, da bi već na jesen 2019. debitovao za "sokolove" na meču protiv Bjelorusije (2:0).

Sezonu iza nas je počeo u Livingstonu, da bi ga Vila vratila na polusezoni posle povrede Toma Hitona. Međutim, nije dobio priliku da se nađe između stativa.

Welcome to Wolves, Matija Sarkic! The 23 year-old Montenegro international goalkeeper becomes our first addition of the summer.