Crvena zvezda nakon 27 godina u Ligi šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u Ligu šampiona!

Beogradski crveno-bijeli odigrali su neriješeno 2:2 na gostovanju kod austrijskog Salcburga što je srpskom šampionu bilo sasvim dovoljno da se nakon osvajanja evropske titule 1991. godine ponovo nađe u elitnom društvu.

U revanš utakmicu 4. kola kvalifikacija za Ligu šampiona Salcburg je ušao furiozno, stvarali su pritisak i šanse od samog početka, a Zvezda nije ličila na onaj tim od prije osam dana iz Beograda.

Tu svoju odličnu igru Austrijanci su okrunuli pogotkom na samom kraju prvog poluvremena. Munas Dabur je u 45. minutu perfektno tempirao istrčavanje na savršeno dodanu loptu duboko u šestnaesterac i zakucao ju u lijeve rašlje Zvezdinog golmana Milana Borjana za vođstvo Salcburga od 1:0.

Ni drugo poluvrijeme u Mocartovom gradu nije dobro počelo po Beograđane. Volf je bio brži od trojice srpskih igrača, šutirao sa nekih 18 metara, a onda ga je na ivici kaznenog prostora oborio Savić. Iako je bila izuzetno sumnjiva situacija, turski sudija Cunejt Čakir nije imao dilemu i pokazao je najstrožu kaznu.

Siguran izvođač bio je Dabur. Poslao je Borjana u krivu stranu i Salcburg je imao kapitalnu prednost od 2:0.

Kad je Zvezda već bila otpisana u život ju je vratio Ben u 65. minutu.

Poslije gužve nakon faula Pogrančića, borbeni Pavkov je skočio, a onda je Degenek na desnoj strani oduzeo čistu loptu, centrirao je na drugu stativu, gdje je Ben ostao usamljen i proslijedio je u mrežu za 1:2.

Zvezda do ekspresnog izjednačenja stiže za manje od 60 sekundi. Prekid sa centra izveo je Krstičić i u glavu pogodio usamljenog Degeneka. On je prebacio golmana Stankovića, lopta je već išla u gol, a "ovjerio" ju je Ben koji postiže gol za 2:2. Zvezda je tako u 66. minutu imala rezultat koji ju vodi u Ligu šampiona i uspjela ga sačuvati do kraja.

Prvi meč u Beogradu završen je neriješeno (0:0), a igrao se pred praznim tribinama zbog kazne koju je UEFA izrekla Crvenoj zvezdi.

Žrijeb za grupnu fazu Lige šampiona biće održan u srijedu.