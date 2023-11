Crvena zvezda održala "Otvoren dan" na Marakani

Fudbalski klub Crvena zvezda tradicionalno nastavila da pruža šansu najmlađima, te i ove godine ugostila sve talentovane mališane rođene u periodu od 2013. do 2017. godine koji su željeli da se dokažu i dobiju priliku da nastave da treniraju u crveno bijelom dresu.

Veliko interesovanje kod mališana je još jednom zavladalo nakon informacije da će Crvena zvezda organizovati “Otvoren dan", s obzirom da se ogroman broj talentovanih dječaka pojavio na probi na terenima iza juga „Marakane“. Ukupno 192 vidno uzbuđena momka su imala priliku da prikažu talenat, a ove godine treninzi su sprovedeni u dve grupe. Na teren su prvo istrčali dječaci rođeni 2013. i 2014. godine, dok su nešto kasnije priliku dobili mališani koji su rođeni 2015, 2016. i 2017. godine.

Ukupno 22 trenera, skauta i stručnjaka je posmatralo izdanja djece, a zadovoljstvo usljed velikog odziva izrazio je i koordinator škole fudbala CrveneZvezde Vladimir Cvjetićanin.

„Uvek je zadovoljstvo organizovati ovakve događaje. Crvena zvezda je još jednom pokazala da je oduvek bila i da će ostati najveći klub u ovom delu Evrope, a upravo ova aktivnost ide u prilog tome. Naš cilj je da prikupimo najtalentovaniju decu, za koju je ovo uvek odlična prilika da pokažu da poseduju talenat i da možda ostvare svoje snove. Odlučili smo se da obuhvatimo čak pet generacija, iako smo do sad praktikovali da to budu četiri, te su se pojavila i deca sa kojom do sad nismo imali prilike da radimo. Ukupno 22 trenera, skauta, koordinatora i ostalih je radilo sa mališanima, a siguran sam da nam nijedan talenat nije promakao. Analize koje radimo pokazuju da je 32 procenta kadra koji igra u Crvenoj zvezdi poreklom sa ovakvih događaja, pa samim tim “Otvorenom danu” pristupamo temeljno i ozbiljno kako ne bismo propustili nijednog talentovanog dečaka“, zaključio je Cvjetićanin.

