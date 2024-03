Crvena zvezda ostvarila rekord u vječitom derbiju

Fudbaleri Crvene zvezde su imali posjed lopte 72 posto u okviru 172. vječitog derbija, što je nezapamćeni statistički podatak kada je riječ o najvećoj utakmici srpskog fudbala.

Takođe, Zvezda ni protiv koga ove sezone nije uspela da toliko drži loptu u nogama, te je i po tom parametru postavili rekord, a prosječno u prethodna dva derbija - posjed joj iznosi 68 posto.

Dominirala je Zvezda u derbiju kao što dugo nije, iako rezultat na kraju kaže drugačije. Posjed lopte od 72 posto, udarci u okvir gola, šanse, korneri, i sve drugo što govori o apsolutnoj kontroli meča crveno bijelih, dalo je jasnu sliku 172. vječitog derbija.

„Tresle su se prečke i stative, ali je lopta samo dva puta završila iza leđa Jovanovića, iako je mogla barem još tri. Takođe, jesenas je Zvezda dominirala u derbiju sa posedom od 64 posto. Kada se tako pogleda, Zvezda je u 180 minuta protiv večitog rivala imala posed lopte od 68 posto. Rival se opredeljivao za kontranapade, i tako su i u subotu, iz praktično dva udarca došli do bodova. Zvezda je u još četiri navrata ove sezone imala posed lopte iznad 70 posto (Napredak, Voždovac, Javor, Železničar), ali je ipak vremenski bila najduže u našim nogama upravo na prethodnom susretu. Sve to govori o stilu fudbala koji gajimo, o želji da kroz čvrstu i tečnu igru dolazimo do bodova, te crveno-beloj publici pružimo potpuni užitak“, saopšteno je iz FK Crvena zvezda.

