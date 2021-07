Crvena zvezda poražena u gostima kod Kairata, odluka pada u Beogradu

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u gostima kod Kairata (1:2) u prvom meču 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona i odluka o tome ko će nastaviti put ka grupnoj fazi elitnog klupskog takmičenja pašće u Beogradu.

Zvezda je bila blagi favorit pred duel u Kazahstanu, ali se domaćin pokazao kao veoma neugodan rival. Domaćin je poveo u 24. minutu i to poslije kornera jer je Hose Kante nadskočio sve igrače i bez mnogo problema matirao nemoćnog Milana Borjana. Poslije toga su obje ekipe imale po nekoliko prilika, ali na novi gol se čekalo sve do 57. minuta. Prvak Srbije je autogolom hrvatskog defanzivca Dine Mikanovića došao do izjednačenja. Kada se očekivalo da će četa trenera Dejana Stankovića doći do potpunog preokreta usljedio je novi hladan tuš za sve navijače Zvezde. P

ogodak za Kairat je u 80. minutu postigao doskorašnji fudbaler Partizana Maki Banjak koji je u igru ušao samo 10-ak minuta ranije. Tako prvak Kazastana pred revanš u Beogradu ima prednost, ali daleko od toga da je pitanje konačnog pobjednika riješeno nakon ovih 90 minuta.

Revanš meč na stadionu "Rajko Mitić" igra se 28. jula.