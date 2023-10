Čudesna životna priča Bibarsa Natha: Musliman, a kapiten Izraela

Bibras Natho je osvojio srca navijača Partizana za pet godina koliko brani boje kluba iz Humske ulice.

Upravo on ima jako neobičnu životnu priču s obzirom da je musliman iz Izraela.

Put do Izraela je za porodicu Natho bio jako trnovit a vodio je preko nekadašnjeg geopolitičkog entiteta nazvanog Britanskim mandatom nad Palestinom, a konačan su pronašli u mjestu u Izraelu kome žive samo pripadnici njihovog plemena, odnosno nešto šire grupe Čerkeza.

U pitanju su suitski muslimani čija se vjerska uvjerenja kao i rituali bitno razlikuju od onih koje praktikuje arapska manjina u Izraelu.

Natkov otac radio je kao pripadnik Granične policije, a sam Bibras ističe da je za sve što je postigao životu zaslužan očev uticaj.

"Uvijek mi je govorio da trebam da budem lider gdje god da igram, a ne samo običan igrač. Bio sam kapiten u svim mlađim selekcijama i bilo je prirodno da se to desi i u seniorskom nacionalnom timu", rekao je Natho.

Njegova nacionalna manjina u Izraelu uživa velike privilegije jer je kroz istoriju pomogla Jevrejima da se odbrane od raznih pošasti iz komšiluka. Jedna od razlika je i da Čerkezi imaju obavezu služenja vojnog roka.

"Kada sam bio mali, dobio sam ponudu da idem u Ajaks. Tražili su od mog oca da potpiše da neću ići na služenje vojnog roka u Vojsci Izraela. On je to kategorički odbio, radio je kao graničar 30 godina, za njega je lojalnost sve. Recimo kralj Jordana je za tjelohranitelje birao samo Čerkeze, njima je vjerovao", priča Natho.

On kaže da u reprezentaciji Izraela nije bitno ko je koje vjeroispovijesti, jer su oni tim, jedinstvena grupa i međusobno se uvažavaju i poštuju.

Ejal Berković, bivši fudbaler, a danas televizijski i radio voditelj izjavio je da kapiten reprezentacije mora da peva izraelsku himnu i da onaj koji to ne radi nikako ne smije da bude kapiten iste.

"Takvi ljudi traće samo publicitet i uopšte me ne povređuju. Svako ima pravo da kaže šta hoće, ali to ne znači da moramo da se slažemo u stavovima. Ja sam Čerkez i musliman i ne mogu da pjevam neke riječi. Ne mogu da pjevam himnu ako je ne osjećam kao dio mene, to je stvar poštovanja i prema himni i prema vjeri", zaključio je Natho.

(Kurir sport / NOIZZ)

