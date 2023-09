Preokret Mančester Sitija protiv Crvene zvezde

Večeras je počela Liga šampiona, a u toku je utakmicama između Mančester Sitija i Crvene zvezde.

Crvena zvezda vodila na Etihadu nakon prvih 45 minuta (1:0), ali je Siti u drugom dijelu došao do preokreta. Prvak Srbije je šokirao Mančester Siti u 45. minuti. Bila je to munjevita kontra crveno-belih koju je zaključio Bukari koji je sjajno savladao Edersona. Do tada je Zvezda bila potpuna bezopasna, ali je sjajno djelovala u odbrani.

Siti je imao nekoliko prilika u prvom dijelu, ali je čudesan bio golman Glazer koji je u 4-5 navrata fantastičnim odbrana zaustavljao pokušaje Rodrija, Alvareza i Holanda.

Na samom startu drugog dijela Siti je poravnao. Sjajno je Haland uposlio Alvareza, a Argentinac se majstorski snašao i prevario do tada nesvladivog Glazera. U 53.minuti poništen je gol Vokera, a u 57. Glazer ponovo sjajan. Prvo zaustavlja pokušaj Alvareza, na loptu natrčava Haland, ali Izraelac ponovo izlazi kao pobjednik. Ipak, u 60.minuti Siti vodi. Do tada junak utakmice Glazer je očajno intervenisao nakon slobodnjaka Alvareza. Na prvu se nije to činilo kao opasan pokušaj, ali Glazer je htio da izboksuje loptu, ali je promašio loptu koja je završila u mreži.