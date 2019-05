Čudo na Enfildu, Liverpul u finalu

Fudbaleri Liverpula napravili su pravo čudo i plasirali se u finale Lige šampiona.

Nakon što su u prvoj utakmici izgubili od Barselone rezultatom 3:0, na svom terenu su oslabljeni uspjeli da nadoknade zaostatak i šokirali Katalonce.

Na Enfildu je Liverpul slavio sa 4:0 i došao do finala elitnog takmičenja.

Barselona je doživjela "Deja vu" jer joj se isto dogodilo prošle sezone u četvrtfinalu, nakon 4:1 na svom terenu, izgubila je 3:0 od Rome u Rimu i ispala.

Podvig Liverpula je tim veći što Jirgen Klop nije mogao da računa na svoja dva najbolja igrača Muhameda Salaha i Roberta Firmina zbog povreda.

I can feel this is going to be an amazing champions league semi final 2nd league since Liverpool has just scored #Origi #Liverpool #LIVBAR 1-0 Liverpool pic.twitter.com/Z3TEXEdfYz