Da li je Mesi trebalo da dobije karton prije spektakularnog gola?

Navijači Liverpula nisu oduševljeni nakon što se pojavio snimak duela Lionela Mesija i Fabinja, a koji je sudija okarakterisao kao prekršaj u korist Barselone.

Mesi je u nastavku postigao spektakularan gol iz sloodnog udarca, a snimak otkriva da je nekoliko sekundi ranije mogao da dobije crveni karton.

U televizijskom prenosu moglo se vidjeti da se Mesi sudario s Fabinjom, a sudija Kujpers dosudio je prekršaj za Katalonce.

Usporeni snimak pokazuje da je Mesi prije slobodnog udarca udario igrača Liverpula u lice. Uprkos tome što je Fabinjo pao na teren, držeći se za glavu, arbitar mu je pokazao žuti karton, prenosi "Faktor.ba".

Bol na Fabinjovom licu udvostručila se kada je Mesi pogodio za 3:0.

Never a free kick for Barcelona. Should have been red card for Messi for Punching Fabinho then diving & Liverpool free Kick #BARLIV pic.twitter.com/xKjB1GDX9N