Da li je bio penal za Real?

Fudbaleri Real Madrida plasirali su se u polufinale Lige šampiona i tako ostali u trci za novi naslov evropskog prvaka.

U revanš meču četvrtfinala Madriđani su poraženi sa 1:3 od Juventusa, ali su se plasirali u polufinale zahvaljujući pobjedi iz prve utakmice od 3:0.

Međutim, Real je do gola u revanšu došao zahvaljujući pomalo sumnjivom penalu. Ronaldo je bio siguran sa bijele tačke u 97. minutu.

Prethodno je nekoliko sekundi prije kraja CR je spustio loptu do Vaskeza, kojeg obara Benatija.

Glavni sudija Majkl Oliver je bez dvoumljena pokazao na bijelu tačku i tako pružio Realu veliku šansu da ne dođe do produžetaka.

Igrači Juventusa su se odmah pobunili, a golman Stare dame Điđi Bufon je u tom metežu odgurnuo Olivera i zaradio crveni karton.

Narednih nekoliko minuta Juventusovi igrači i članovi stručnog štaba su se bunili, ali su se na kraju morali pomiriti sa odlukom sudije. Bufona je zamijenio Vojčeh Ščesni.

Ipak, nije mogao protiv silnog udarca Ronalda.

Pogledajte situaciju i sami procijenite da li je opravdano dosuđen penal za Real.

REAL MADRID AWARDED THE MOST CONTROVERCIAL PENALTY OF THE SEASON!!!!#Juventus #UCL #RealMadridJuventus #RealJuventus pic.twitter.com/Mz0VNRHMh5