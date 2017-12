Da li je moguće: Navijač obavio veliku nuždu na tribini

Nevjerovatna situacija desila se u engleskog Čempionšipu (Druga engleska liga) tokom susreta Sandrlenda i Ridinga. Na terenu se nije desilo ništa novo, s obzirom da je Sanderlend doživio novi poraz (1:3), ali se zato na tribina desila bizarna i gadljiva stuacija.

Naime, jedan mladi navijač domaćih je mrtav hladan skinuo hlače sa sebe i obavio veliku nuždu na tribinama, što je šokiralo sve na stadionu, ali i van njega, s obzirom da je navijač postao predmet velike rasprave na društvenim mrežema. Jedan od svjedoka je kazao da su redari brzo reagirali, te navijača izbacili sa stadiona.

Unbelievable scenes as the now infamous Sunderland fan lays out his Saturday breakfast!what's the guy in the black hat shouting?"Oi Steward!-bring the bloke some loo roll man there's none left down here!"...mackem or not,doesn't matter,it' shocking! pic.twitter.com/MduKrGDfQE