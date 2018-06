Da li je ovo dokaz da je Brih bio pristrasan: Iz VAR sobe sugerisali da se pregleda snimak

Utakmica drugog kola grupe E između Srbije i Švajcarske na Svjetskom prvenstvu u Rusiji podikla je veliku prašinu zbog sumnjive odluke glavnog sudije da u 66. minutu Aleksandru Mitroviću sudi faul u napadu, iako su na njemu bila dvojica protivničkih igrača.

Oštre reakcije su uslijedile istog momenta iz srpskog tabora, a Fudbalski savez Srbije najavio je da će se žaliti FIFA na suđenje, ali i na "političke poruke" strijelaca za Švajcarsku reprezentaciju Džake i Šaćirija.

Bura ne prestaje ni dan poslije utakmice, a ulje na vatru dodali su administratori zvanične Twitter stranice VAR-a, kada su podijelili fotografiju sporne situacije uz obrazloženje da su primjetili prekršaj nad Mitrovićem, ali da je sudija taj koji donosi konačnu odluku.

"VAR je automatski premotao snimak sporne situacije tokom utakmice Srbije i Švajcarske. 'Tiha provjera' je završena i sugerisano je sudiji Dr Feliksu Brihu da zvanično pregleda snimak. Samo glavni sudija može da zatraži zvaničan pregled kako bi bi potvrdio svoju odluku. A ovom prilikom je bio zadovoljan svojom odlukom na terenu", stoji u objavi VAR-a, prenio je "Kurir".

Zbog ovakve odluke Briha zgroženi su bili mnogi igrači Srbije, dok drugi nisu htjeli da komentarišu odluke sudije, već su krivca za poraz tražili u svojoj igri, ističući da FIFA treba da ocjenjuje rad njemačkog arbitra.

VAR automatically checked the tussle during the #SRBSUI match. A silent check was completed & an OFR review was recommended to referee Dr Felix Brych.



Only the referee can initiate a review & on this occasion he was happy with his on field decision.#FifaWorld2018 pic.twitter.com/ZRFDiQW1z3