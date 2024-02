Da li je ovo najbrži gol u istoriji fudbala? (VIDEO)

Engleski niželigaš Croydon vjeruje kako je srušio rekord za najbrži gol na svijetu.

U susretu protiv Cockfosters Developmentom u polufinalu London Senior Trophyja, Croydon je poveo nakon svega 2,31 sekunde utakmice. Pogodak sa centra zabio je Ryan Hall, bivši igrač Leeds Uniteda i Crystal Palacea, piše ''24 sata''.

Njegov udarac lijevom nogom uhvatio je vratara nespremnog i preletio mu preko glave, a gol je postignut nakon samo 2.31 sekundi.

Is this the fastest goal EVER scored?! Croydon FC's Ryan Hall netted a 50-yard strike against Cockfosters with just 2.31 seconds on the clock. @Croydon_FC pic.twitter.com/cV4L1Rjzno