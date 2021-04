Da li je ovo najveći Ronaldov promašaj u karijeri?

Gotovo nevjerovatna situacija dogodila se na meču Juventusa i Đenoe.

Naime, pri rezultatu 1:0 ja Juve, nakon kontre u sjajnoj situaciji se našao Kristijano Ronaldo koji je šokirao sve ljubitelje fudbala promašajem.

Čiesa je šutirao, ali je to obranio Perin Lopta je došla do usamljenog Ronalda, ali on je sa samo dva metra pogodio stativu.

Ipak, veće sramote ga je spasio Morata do kojeg se lopta odbila, a Španac je sigurno pospremio u mrežu za 2:0.

Zbog toga se ovom promašaju Ronalda neće davati previše pažnje, ali sigurno će ostati zabilježen kao jedan od najvećih u briljantnoj karijeri portugalskog fudbalera, pogotovo jer niko od njega nije navikao da ovakve lopte ne iskoristi.