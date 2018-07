Dalić: Momci niste normalni, bićemo prvaci svijeta

Zlatko Dalić, selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske, očekivano je bio ushićen poslije istorijskog plasmana u finale Svjetskog prvenstva.

"Ma kako nije zasluženo. Moram čestitati našim momcima i reći im, pa vi niste normalni!", rekao je Dalić za HTV poslije meča.

Hrvatska je u polufinalu savladala Englesku sa 2:1 i tako se plasirala u veliko finale, u kojem će igrati sa Francuskom.

"Ma nisam to ja napravio nego ovi dječaci. To što su oni danas odigrali, to je fantazija! Kako su trčali, kako su se borili, ma to je stvarno za istorija. Hvala svima, tu u Moskvi, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u cijelome svetu. Neka se svi vesele, ovo je zaslužila naša Hrvatska", kazao je selektor.

Finale između Hrvatske i Francuske na programu je u nedjelju od 17 časova.

"Ne, mi nismo rekli našu zadnju riječ. Mi i dalje hodamo, jednu po jednu, guramo naprijed, nismo stali. Rekli smo da ostajemo u Moskvi kad smo došli i sad ćemo biti svjetski prvaci ako Bog da", poručio je Zlatko Dalić.

Utakmica između Hrvatske i Francuske igra se na istom stadionu, Lužnjiki.

