Dalić: Ništa nije gotovo, ozbiljnost mora biti maksimalna

Ništa nije gotovo, ozbiljnost mora biti na maksimalnoj razini, poručio je Zlatko Dalić selektor hrvatske fudbalske reprezentacija dan poslije pobjede nad Latvijom u kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo iduće godine u Njemačkoj.

Dalić je u uvodu još jednom želio pohvaliti pristup utakmici cijele ekipe.

“Želim još jednom dečkima čestitati na pobjedi, opet odlučujemo sami o sebi, sve je opet u našim rukama”, rekao je u uvodu Zlatko Dalić i osvrnuo se na zdravstveni bilten.

“Pjaca je na posljednjem treningu uoči utakmice osjetio bol u mišiću pa nismo htjeli ništa riskirati. Sučić i Juranović će trenirati, drugih problema nemamo. Samo… Moramo biti pametni koliko koga koristiti. Čeka nas velika, važna utakmica i ne smije biti rizika, igraće samo sto posto spremni igrači. Dakle, Pjaca, Juranović i Sučić su upitni, naknadno smo pozvali Belju koji se priključio na treningu jer nam treba još jedan napadač".

Hrvatska u zadnjem kolu igra meč sa Armenijom.

“Najlakše bi bilo reći unaprijed da je sve gotovo, ali ništa nije gotovo. Ozbiljnost mora biti na maksimalnoj razini, kao što je bila većinu utakmica. Prvih pola sata pristup mora biti jako dobar, ovo su teške utakmice za koje misliš da je sve riješeno unaprijed, ali ništa nije riješeno. Armenija je protivnik koji je izgubio izglede za plasman na Euro, ali ima priliku doći u Zagreb i uživati u nogometu. To nam je prepreka, od današnjeg treninga ozbiljnost mora biti maksimalna. Ne smijemo dopustiti kiks kad smo u ovakvoj situaciji, Hrvatska uvijek mora biti na velikim natjecanjima, sve više od toga smatrat ćemo velikim uspjehom. Ne smijemo razočarati naše navijače i sami sebe, ne smijemo izgorjeti u želji, pamet mora biti na prvom mjestu”, kazao je Dalić.

O završnicama kvalifikacija Dalić kaže:

“Došli smo u situaciju da uvijek u zadnjem kolu odlučujemo, to je naša tradicija. Kad je to tako onda budemo dobri na velikom natjecanju. Daj Bože da tako bude i sad. Bilo bi sjajno plasirati se i imati sedam mjeseci mira do Eura”, istakao je Dalić.

