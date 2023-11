Dalić kategoričan: Ko galami po novinama, nema mjesta u reprezentaciji

Zlatko Dalić, selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske, vodiće "vatrene" na četvrtom velikom takmičenju, a na dva od tri je osvojio medalju – srebro i bronzu na mundijalima.

Kaže da ne prati društvene mreže ni medije, a nije ni miljenik izjava koje fudbaleri daju novinarima.

"Ono što me raduje i ono što ja želim je da igrač kad nije u reprezentaciji bude skroman, da ćuti i radi svoj posao te da se nametne kroz golove i utakmice, a ne po novinama. Ko god galami po novinama, toga više nema u reprezentaciji niti će ga biti. To oni vrlo dobro znaju. Samo pozitiva. Ante (Budmir, strijelac gola za plasman na EP) je bio pozitivan, zaslužio je ovu šansu i dobio ju je", objasnio je Dalić za RTL, prenosi B92.

Nakon što je otišao u Saudijsku Arabiju, sa raznih su strana na račun Marcela Brozovića (31) stizale su kritike, a po izlasku Modrića iz igre protiv Letonije, upravo je Brozović bio kapiten Hrvatske.

"Ima i Broz pravo na svoj jedan loš dan, lošu nedjelju. To je bilo u oktobru. Šest godina vuče, igra, trči. Svaku utakmicu najviše kilometara istrči i da sve od sebe. Možda je sad njegov intenzitet pao odlaskom u Saudijsku Arabiju, ali on nikad ne zakaže u reprezentaciji", objasnio je selektor Hrvatske.

Nakon poraza od Velsa (2:1) i Turske (1:0) bilo je tu i kritika na račun selektora, ali kao i uvijek, tu su pohvale nakon plasmana na EURO kao i podrška navijača.

"Kritike nisam doživeo niti osjetio jer ne pratim društvene mreže ni portale kad neko galami. A galame frustrirani ljudi kojima je krivo da je Hrvatska nešto uradila i svoju frustraciju pokušaju iskaliti na meni svojim bijesom. Ja to nisam pratio. Gdje god sam se pojavio i gdje god sam bio, samo sam doživio podršku. Nikada nisam imao više motiva nego sada, nikad nisam bio jači nego sada. To se prelilo na našu reprezentaciju. Ono što je vrlo bitno – poslije ta dva kiksa u oktobru reprezentacija je slijedila mene. Zna se dogoditi da u tim situacijama igrači okrenu leđa treneru ili selektoru, ali to se nama nije dogodilo", zaključio je Dalić.

