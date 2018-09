Dalić na Weekend Media Festivalu: Reprezentacija je bila moj san

Reprezentacija je bila moj san. Još u ožujku sam odlučio da odlazim, ali na kraju nisam mogao, kazao je Zlatko Dalić, najuspješniji hrvatski fudbalski trener.

On je to rekao prilikom gostovanja na 11. Weekend Media Festivalu, koje je prvog dana festivala u Rovinju izazvalo ogroman interes posjetioca. Svi su željeli fotografiju s njim.

„Nogomet je najvažnija sporedna stvar na svijetu i razumijem interes javnosti. Ono što je meni jako bitno je da ću ostati isti i nastaviti piti kavu s onima s kojima sam ju i prije pio”, kazao je Dalić.

Lider Vatrenih govorio je i o tajni njihovog uspjeha na Svjetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji. Prema njegovim riječima, ključ je u individualnom pristupu svakom igraču.

„Niti jednu odluku nisam donio bez njih. Uvijek sam razgovarao s njima i pitao ih za mišljenje te tek tada odlučivao o svemu. Bezgranično sam im vjerovao, a tražio sam isto i od njih. To povjerenje je svakodnevno raslo i na kraju smo jednostavno ‘kliknuli’. Mislim poslije pobjede nad Argentinom“, otkrio je Dalić.

O promociji koju je fudbal donio Hrvatskoj govorilo se i na panelu Što za brend Hrvatska znači nogomet?, na kojem se tražilo mjesto više. Na stotine hiljada članaka, TV reportaža te milione tvitova o Hrvatskoj tokom SP-a odmah je reagovala Hrvatska turistička zajednica. Krenuli su u kampanju i tokom utakmica precizno targetirali publiku, prikazujući im promo video “Croatia full of life” s hrvatskim fudbalerima.

„Uspjeh nogometaša olakšao nam je posao, a mi smo na vrijeme reagirali. Nedavno nas je posjetio fotograf kojeg su Mandžukić i ekipa tijekom slavlja “pregazili”, a još uvijek je u tijeku kampanja za posezonu“, kazao je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a.

Zanimljivo je bilo i na panelu Let There Be Light koji je tematizovao odnos svjetla i tame, prirode i zahtjeva modernog života i svjetlosnog zagađenja. S jedne strane, govorilo se o tome kako nepotrebna rasvjeta loše utiče na prirodu i čovjeka, a s druge strane, kako je rasvjeta nužna jer sve više ljudi u urbanim sredinama “živi” sve duže u noć. Tema svjetla na kraju je prerasla u jednu od najžustrijih panela u Rovinju.

„Niko ne kaže da gradovi ne trebaju rasvjetu. Mi ne zagovaramo povratak u srednji vijek u kojem te netko čeka u mraku s toljagom. Ovdje se priča o zidinama, nacionalnim parkovima koji su nepotrebno osvijetljeni. Pričamo o rubnim dijelovima grada. Ako netko želi živjeti 24 sata i imati problema s imunološkim sustavom, to je njegova stvar. Sove, krijesnice i druge životinje taj izbor nemaju”, rekao je Korado Korlević, direktor zvjezdarnice Višnjan.

Video intervjue sa Zlatkom Dalićem i ostalim top predavačima pogledajte na YouTube kanalu Weekend Media Festivala.