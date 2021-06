Dalić optimista: Motivirani smo i spremni

Zlatko Dalić selektor hrvatske fudbalske reprezentacije svjestan je činjenice da se večerašnja utakmica protiv Češke u drugom kolu Evropskog prvenstva nameće kao ključna kad je u pitanju plasman u drugi krug takmičenja.

"Vatreni" su poraženi u prvom kolu od Engleske, a Dalić je pred ogled sa Česima veliki optimista.

"Svaki poraz teško padne svima i ostavi posljedice, tako i nama. Nije to lako podnijeti, ali znamo da je sve u našim rukama, atmosfera je dobra i potreban nam je dobar rezultat. Optimist sam, ako me pitate zašto, uvijek sam. Bili smo ravnopravni s Engleskom i Belgijom u prijateljskoj utakmici, ponavljamo da je prema naprijed bilo slabo i ako to ne uspijemo popraviti, nećemo dobro proći. Stoga idemo ofenzivnije, probati dubinskim loptama, utrčavanjima i po bokovima jedan na jedan. Za sastav ćemo vidjeti, svi su zdravi, osim Barišića, ali bit će promjena", najavljuje Dalić.

Analizirao je i igru reprezentacije Češke?

"Česi iz bloka izlaze jako brzo sa šest-sedam igrača i to je njihova moć i snaga. Njihov izlazak s puno igrača naprijed daje nama prostor i na tome ćemo poraditi. Moramo u završnicu s puno više igrača i na tome ću inzistirati jer bez toga neće moći", smatra Dalić.

Dodaje da su njegovi izabranici svjesni da moramo ići na pobjedu.

"Ne vidim probleme po tom pitanju, motivirani smo, spremni. Kad pogledamo situaciju, mi smo u gostima, bez navijača, dok Danska, Italija, Španjolska lete terenom kod kuće i čekaju utakmice i protivnike. To nije pošteno prema nama, zapalo nas je najteže moguće, jer naši navijači ne mogu doći na Otok. Međutim, nema alibija", istakao Dalić.

Hrvatska reprezentacija je u Grazgov stigla iz toplog Rovinja, slično kao i u Rusiji kad su "vatreni" poslije Sočija igrali u St. Petezburgu.

"I u Londonu je bilo prevruće i teško igrati, stajati na klupi. Mislim da će biti lakše i ugodnije igrati u Grazgovu. Vremenska razlika je sat vremena, ali daćemo sve od sebe kakvo god vrijeme bilo", zaključio je Dalić.

Utakmica Češka - Hrvatska igra se večeras sa početkom u 18 sati.