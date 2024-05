Dalić otkrio zanimljivu priču o Modriću

Selektor hrvatske fudbalske reprezentacije Zlatko Dalić je u sklopu konferenciji o liderstvu na panelu "Ponosno i ponizno kroz uspjehe (i neuspjehe)" ispričao anegdotu koja dočarava atmosferu u selekciji, a vezana je uz kapitena, Luku Modrića.

Naime, svaki dan kada je reprezentacija na okupu održavaju se sastanci tačno u 12.30 sati.

"Nekada ti sastanci traju minutu, nekada pet, nekada 15, ali su obavezni i svakodnevni. To je tradicija. Kašnjenja igrači interno kažnjavaju. I vjerujte nikada niko nije zakasnio. No u Egiptu nedavno svi su tu, a kako je bio sat naprijed dogodilo se da nema Luke Modrića. Da ste vidjeli tu atmosferu. Svi gledaju na sat, kad se odjednom ustaje Domagoj Vida i počinje mu brojati. Čekamo minutu, dvije, a Luke nema. Čudno, jer taj nikada nije zakasnio. Nakon nekog vremena eto njega u punom sprintu utrčava u dvoranu za sastanke. Kapiten, jedan od najboljih igrača svijeta... Trči... Kada je stigao doživio je ovacije. Platio je kaznu, naravno...", ispričao je Dalić

Pa se nadovezao:

"To je ta reprezentacija, to je ta atmosfera, poštuju se pravila. Ja prvi. Kakav bi im primjer dao da preskočim trening ili sastanak? Prema svima se jednako odnosim, od Luke do ljudi koji brinu o nama, nose lopte. Svi smo isti. Pustim ja igrače da izađu, zabave se, opuste, stvore atmosferu, zapjevaju, ali kada se radi onda se radi jer prvi peduslov za atmosferu je rezultat. Moja želja je da svi u reprezentaciju dolaze srećni, da radimo, ali uživamo i veselimo se", zaključio je Dalić u govoru na panelu, a prenosi "Tportal".

