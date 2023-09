Damir Hrelja: Atmosfera krucijalna za uspjeh tima

Atmosfera unutar ekipe jedna je od krucijalnih stvari za uspjeh, a mi imamo tu sreću da se u FK Borac svi osjećamo kao kod svoje kuće, rekao je Damir Hrelja.

Nije bilo lako fudbalerima Borca u Tuzli u 8. kolu M:tel Premijer lige BiH, ali su stigli do nova tri boda i pete vezena pobjede. „Svi k’o jedan“, ideja je vodilja ekipe Borca koja je na „Tušnju“ pokazala da iz utakmice u utakmice sve više napreduje.

Ne žele, ni u stručnom štabu, a ni igrači između sebe, da nekog pojedinca guraju u prvi plan, ali titula „diskretnog heroja“ trijumfa u Tuzli ide na adresu Damira Hrelje.

Pružio je Damir sjajnu partiju, krunisanu loptom u mreži rivala, ali poručuje da zasluge za pobjedu idu na ravne časti cijeloj ekipi.

„Želim da se zahvalim svojoj ekipi na borbenosti i zalaganju. Bez njih nista nije moguce jer ne igra jedan igrac nego cijela ekipa. Drago mi je da sam dobro startovao, a vjerujem da ćemo i ostale utakmice igrati ovako borbeno i kompaktno, te da ćemo davati svoj maksimum. Najvažnije je da smo u Tuzli stigli do pobjede. U Premijer ligi nema lakog protivnika i svaka utakmica je teška. Ostvarili smo važnu pobjedu i sada se okrećemo narednom izazovu“, priča Hrelja.

Damir je među prvim novajlijama pristiglim u Borac tokom ljetnog prelaznog roka. Naučen od malena da se napornim radom krči put u svijetu fudbala već s prvim treningom je pokazao svoj kvalitet, ali nije sve išlo onako kako je zamislio.

U duelu sa Vojvodinom, posljednjoj kontrolnoj utakmici uoči početka sezone, zaradio je povredu leđa zbog koje je morao na prinudnu pauzu.

„Nije mi bilo lako tokom odsustva sa terena zbog neugodne povrede. Najteže mi je padalo to što sam gledao ekipu kako trenira i što sam imao veliku želju da im pomognem, da dam svoj doprinos na terenu, a to nisam mogao zbog povrede. Dugujem veliku zahvalnost našem medicinskom timu i svima u klubu zbog svega što su uradili za moj oporavak. U svakom trenutku su bili uz mene i to mi je pomoglo da se vratim brzo na teren. Naporno sam radio, imao sam veliku želju da se što prije vratim u ritam i na kraju se isplatilo“, istakao je Hrelja.

Povreda je prošlost, a Damir pun optimizma gleda ka onome što dolazi. Ekipa, priča, izgleda sve bolje kako sezona odmiče i uvjeren je u uspješnu sezonu.

„Stiglo je puno novih igrača i trebalo nam je vremena da se priviknemo jedni na druge, da dišemo kao jedan. Smatram da izgledamo sve bolje kako sezona odmiče, a o tome govori i serija od pet vezanih pobjeda. Na nama je da nastavimo sa napornim radom i da pružamo dobre partije na terenu“, rekao je Hrelja.

M:tel Premijer liga BiH je, sezonama unazad, rezultatski jedna od najzanimljivijih u regionu, a ni ova nije izuzetak. Ne prođe runda da ne bude bar neko „iznenađenje“, a Damir ističe da ključ uspjeha leži u ozbiljnom pristupu svakom protvniku i svakoj utakmici.

„Premijer liga BiH je specifična. Svako svakoga može da pobijedi i nema lakih protivnika. Smatram da je ključ uspješne sezone u tome da ekipa ima stabilnost, da je pristup svakoj utakmici sa maksimalnim fokusom i koncentracijom i da svaki igrač, od prvog do zadnjeg, mora dati svoj maksimum na terenu. Atmosfera unutar ekipe jedna je od krucijalnih stvari za uspjeh, a mi imamo tu sreću da se u FK Borac svi osjećamo kao kod svoje kuće“, smatra Hrelja.

Na svoju novu fudbalsku adresu lako se navikao. Banjaluka ga je osvojila „na prvu“ pa je pun hvale na račun svih koji su ga dočekali i učinili da se osjeća kao kod svoje kuće.

„Kada sam dobio poziv od FK Borac nisam se dvoumio niti jednog trenutka. Za Banjaluku sam znao da je lijep grad, a uvjerio sam se i da su ljudi ovdje sjajni. Od prvog dana sam odlično prihvaćen i osjećam se kao kod kuće. Sa druge strane, kada te neko dočeka na tako lijep način onda imaš motiv više da daš sve od sebe, i da klubu i gradu vratiš duplo više na terenu. Za mene je dolazak u FK Borac pun pogodak i vjerujem da nas čekaju brojni uspjesi. Radujem se tome“, zaključio je Hrelja.