Danas derbi Borca i Zrinjskog: Meč koji može da kruniše prvaka

Današnji okršaj fudbalera Borca i Zrinjskog vjerovatno nije njihov posljednji ove sezone (moguć duel u finalu Kupu BiH ako prođu) ali je sasvim sigurno jedan od najvažnijih jer bi mogao da odgovori ko će biti šampion WWin lige BiH.

"Crveno-plavi" u derbiju 24. kola bh. šampionata ulaze kao lideri sa čak 12 bodova prednosti ispred drugoplasiranih "plemića" a pošto se do kraja ova dva tima neće sastajati u ovom takmičenju, jasno je zašto ovaj duel ima epitet odlučujućeg. Sa novim trijumfom bi ekipa Vinka Marinovića bi imala ogromnu prednost i mogao sebi da dopusti čak pet poraza a da opet prigrli šampionski trofej.

Ipak, Banjalučani ne ramišljaju na ovakav način i kažu da će u svakom susretu do kraja sezone ići na pobjedu.

"Nema tu mnogo kalkulacija, bitno je da u svim momentima igre znamo šta da radimo i budemo fokusirani. Moramo da pokažemo želju jer će do pobjede doći onaj koji pokaže veći želju za trijumfom. Očekujem da Zrinjski krene ofanzivno od starta, jer tako igraju tokom cijele sezone, ali to zavisi i od toga koliko ćemo im mi dozvoliti da budu ofanzivni. Sigurno da će u Banjaluku doći po bodove, koja im je potrebna na psihološkom aspektu, ali naravno i u smislu borbe za titulu", naveo je Marinović.

Borac je prije dvadesetak dana po prvi put slavio u gostima kod Zrinjskog nakon čega je uslijedila reprezentativna pauza koja im je kako kažu itekako dobro došla.

"Pauza nam je došla u pravom trenutku jer smo imali težak raspored koji smo uspješno završili. Iskoristili smo je da se odmorimo i što bolje pripremimo za nastavak prvenstva. Biće dosta utakmica u paklenom ritmu, vjerujem da će ovaj duel biti zahtjevniji nego onaj u Mostaru. U pitanju je derbi u kojem detalji odlučuju", naveo je trener Borca.

Zrinjski bi pobjedom u Banjaluci povećao šanse za preokret na vrhu tabele ali u narednih devet kola moraju do kraja da odigraju bez greške i nadaju se lošim izdanjima Banjalučana,

"Znamo da igramo protiv prvoga na tabeli i znamo da utakmica donosi puno toga. U igri je još 30 bodova i ako pobijedimo ostajemo u igri, približavamo se Borcu. Pred nama je serija važnih utakmica, krucijalnih za cijelu sezonu" kaže trener Zrinjskog Željko Petrović.

Zrinjski je od posljednih pet mečeva dobio tek dva. Uz dva remija protiv Lsoge i Željezničara posebno ih je zabolilo 0:1 pred domaćim navijačima protiv Borca. Međutim Petrović smatra da su u ovom dueli oni bili bolja ekipa.

"Nismo imali skoro nikakav problem što se tiče Borca. Držali smo 70 odsto loptu, imali smo 15 šutova, oni pet, mi deset kornera, oni dva. Kad vidiš statistiku s te utakmice mi smo bili dominantniji, ali kada igraš protiv protivnika koji je povučen, koji se postavi u niži blok, onda on izgleda brže jer igrači izlaze u prostor koji im ostavimo, jer se mi raširimo, jer tražimo igru. Ne bih bio nezadovoljan da odigramo utakmicu poput one u Mostaru, ali s bržim protokom lopte i s manje grešaka. To je ključ", dodaje strateg Mostaraca.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.