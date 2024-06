Danas na EP: Ko će ne megdan Njemačkoj i Švajcarskoj?

Danas su na programu nova dva para osmine finala na Evropskom prvenstvu nakon kojih ćemo dobiti prva dva četvrtfinalna para.

Švajcarska i Njemačka dobiće svoje rivale u četvrtfinalu. Od 18 sati u Gelzenkirhenu igraju Engleska i Slovačka, a pobjednik ovog meča ide na sjajnu Švajcarsku koja je izbacila Italiju. Englezi nisu blistali u grupnoj fazi, ali bez obzira na to slove za velike favorite protiv Slovake. Očekuje se da “Gordi albion“ končano proradi i opravda status najvećeg favorita u Njemačkoj.

Od 21 čas u Kelnu se sastaju Španija i Gruzija. Crvena furija je pokazala najviše do sada, a sve osim pobjede predstavljalo bi senzaciju. Gruzini su već ispisali najljepšu priču na svom prvom EP, a večeras će pokušati do dođu do novog čuda. Pobjednik ovog okršaj ide na Nijemci, a svi vjeruju da će to biti Španci, pa ćemo već u četvrtfinalu gledati dvije najtrofejnije selekcije na Starom kontinentu (imaju po tri titule).

