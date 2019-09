Danas utakmice šesnaestine finala Kupa BiH

​Bez većine prvotimaca, danas u gostima protiv niželigaša Ljubuškog fudbaleri Sarajeva krenuće u odbranu naslova pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine.

Sve utakmice šesnaestine finala igraće se danas, a u ovom krugu najmasovnijeg takmičenja na rasporedu je po jedan meč. Pošto je žrijeb bio poludirigovan, na rasporedu nije niti jedan duel premijerligaša, ali su niželigaši u blago privilegovanom položaju, odnosno sa ulogom domaćina.

"Bez obzira na to što ćemo poštedjeti neke od prvotimaca, ambicije Sarajeva su jasne. Prvenstveno želimo da prođemo utakmicu, to je osnovni cilj. S druge strane, priliku će dobiti igrači koji su manje igrali u nekom proteklom periodu, naravno u kombinaciji sa igračima koji su igrali. Znamo da se ekipa Ljubuškog takmiči u Drugoj ligi Federacije BiH. Sakupili smo informacije o njima, ne želimo ništa prepuštati slučaju. Želimo da prođemo, odigramo dobro i da kroz tu utakmicu napravimo dobru pripremu za narednu utakmicu Premijer lige BiH u Tuzli. Nadamo se da će ovi igrači koji dobiju priliku to opravdati i da će iskoristiti svoju šansu, kako bismo na njih više računali u ligi", kazao je pomoćni trener Dženis Ćosić, koji će zamijeniti suspendovanog Husrefa Musemića.

Takođe nekadašnji osvajač Kupa BiH, banjalučki Borac danas će gostovati kod federalnog prvoligaša Orašja. Protiv bivšeg premijerligaša četa Branislava Krunića dobrim rezultatom pokušaće se iskupiti za subotnji poraz u Tuzli od poljuljane Slobode.

"Kup je takmičenje u kojem nema popravnog i zbog toga mora da se maksimalno oprezno ide od starta. Za ovaj duel ćemo odmoriti pojedine igrače, ali to ne znači da će biti opuštanja. Želimo trijumf i prolazak u narednu rundu. Siguran sam da će i u ovom kolu biti iznenađenja jer ekipe iz nižeg ranga žele da pred svojim navijačima dođu do pobjeda protiv premijerligaša", istakao je trener Branislav Krunić.

Parovi, od 16.30: Bratstvo Gračanica - Velež Mostar, Kozara - Sloboda, Krupa - Tuzla siti, od 17: Budućnost Banovići - Široki Brijeg, GOŠK Gabela - Radnik Bijeljina, Orašje - Borac Banjaluka, Jedinstvo Bihać - Mladost DK, Kakanj - Čelik Zenica, Ljubić Prnjavor - Travnik, Ljubuški - Sarajevo, Modriča - Zvijezda 09, Olimpik Sarajevo - Radnik Hadžići, Rudar Prijedor - Slavija, Skugrić - TOŠK Tešanj, Tekstilac - Željezničar, Zvijezda Gradačac - Zrinjski.