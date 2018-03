Dani Alveš rođen pod srećnom zvijezdom

Za Danija Alveša se slobodno može reći da je rođen pod srećnom zvijezdom. Fudbaler Pari Sen Žermena jedan je od najtrofejnijih igrača u istoriji.

Proslavljeni Brazilac je osvojio preko 30 trofeja u karijeri. Najveću slavu stekao je u Barseloni, s kojom je osvojio sve što se može osvojiti, a sa velikim uspjehom je nosio dres Sevilje, Juventusa i danas PSŽ-a.

Iako će mu ubrzo 35. rođendan, magnet za trofeje i ove sezone će gotovo sigurno osvojiti titulu u Francuskoj i tako povećati zbirku trofeja. Njegova najveća podrška je supruga Džoana Sanc. Radi se o 24-godišnjoj španskoj ljepotici koja je 2015. godine upoznala današnjeg supruga, a par se prošle godine tajno vjenčao na Ibici.

Supruga zvijezde Parižana je veoma uspješan model, a na Instagramu ima preko pola miliona fanova, koje redovno uveseljava seksi fotografijama i videima i koja podsjeća Danija koliko u stvari ima sreće na ljubavnom planu.

Alveš je na dobrom putu da postane fudbaler sa najviše klupskih trofeja. On je prošle godine stigao je do 34. pehara i sada su samo još dvojica igrača iznad njega na vječitoj listi, i to njegov zemljak Maksvel (37), koji je završio karijeru, i legendarni Velšanin Rajan Gigs (35).