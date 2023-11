Daniju Alvešu prijeti dugogodišnji zatvor

​Jedan od najtrofejnijih fudbalera svih vremena, bivša zvijezda Barselone, Dani Alveš, više je od devet mjeseci u zatvoru zbog navodnog seksualnog zlostavljanja 23-godišnje djevojke u jednom noćnom klubu u Barseloni 30. decembra 2022. godine.

Djevojka je Alveša optužila da ju je odvukao u toalet i tjerao na seks, a bivšem fudbaleru nije puno pomoglo ni to što je nekoliko puta mijenjao iskaz. U javnost je sada isplivalo šta je djevojka rekla u svojoj prijavi policiji. Navodno je bila u izlasku sa sestričnom kada ju je Brazilac ugledao i pokazao joj da krene za njim.

"Pokazao mi je da krenem za njim. Mislila sam da ću otići razgovarati s njim i vidjeti šta želi. Nisam znala što želi od mene" rekla je 23-godišnjakinja u izjavi koju je prenijela "Marca".

Nastavila je:

"Sjećam se da sam išla do njega, ali nisam znala, ni mogla zamisliti gdje me vodi. Stigli smo do vrata, a on ih je otvorio i ja sam ušla. Kada sam ušla, vidjela sam u šta se upuštam. Vidjela sam da je to mali toalet, vidjela sam da je jako, jako mali i mislim da je tada počeo moj šok."

Djevojka tvrdi kako je htjela otići van iz toaleta, ali da ju bivši fudbaler nije doživio, već ju je počeo dirati po intimnim mjestima.

"Sjećam se da je to počeo raditi, a ja sam mu govorila da moram ići. Podigao mi je haljinu i natjerao me da sjednem na njega. Insistirao je da mu moram reći da sam njegova mala ku***ca. Počeo mi je svašta govoriti. Opirala sam se. Povrijedio mi je koljena, imala sam ranu, a onda se naljutio i zgrabio me za vrat i počeo me šamarati jer sam ga odbila zadovoljiti. Pokušao me natjerati da ga oralno zadovoljim. Odmicala sam se dok me nije uhvatio za vrat i počeo šamarati", ispričala je djevojka.

Alvešu prijeti do 12 godina u zatvoru ako bude proglašen krivim za seksualni napad, navodi "Slobodna Dalmacija".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.