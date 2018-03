Danilo Pantić, fudbaler Partizana: Nikad ne bih prešao u Zvezdu

Fudbaler Partizana Danilo Pantić kaže da nikada ne bi prešao u Crvenu zvezdu jer je Partizan klub u kom je odrastao.

Pantić je odgovarao na pitanja navijača putem Partizan TV i otkrio je i šta misli o odlasku u Čelsi, da li više mrzi Zvezdu ili voli Partizan i slično.

"Nije bitna plata stvar u fudbalu, ovo je klub u kom sam odrastao, nisam takva osoba i ne bih tako nešto mogao da učinim. Nikad ne bih to uradio", rekao je Pantić koji na pitanje da li bi se vratio u Čelsi odgovara potvrdno.

"Ovaj trenutak realno nije pravi za to, možda u nekoj bliskoj ili daljoj budućnosti, videćemo šta život nosi", kaže Pantić.

Na klub u kom je zvanično od desete godine gleda kao na porodicu. Broj deset je bio i razlog zbog kog je među seniorima na leđima ponio 55.

"U mlađim kategorijama sam nosio desetku i išao sam logikom da je pet plus pet - deset i tako sam došao do zaključka da je to moj broj. Sa tim se složila i moja sestra", kaže Pantić.

Cilj mu je da i zvanično postane igrač crno-bijelih, nema plan koliko će ostati u klubu.

"Nema potrebe da ikoga mrzim, poštujem svaki klub, a Partizan je klub koji volim", rekao je Pantić. Između jednodnevnog druženja sa Ronaldom ili Mesijem izabrao je Argentinca, a od klubova u Srbiji bi igrao još za Rumu - kada bi Ruma igrala u Superligi.

(b92)