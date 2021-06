Danski "zid" za vrijeme Eriksenove borbe za život oduševio svijet

Reprezentativci Danske oduševili su svijet nakon što su okružili saigrača Kristijana Eriksena te tako na taj način onemogućili kamerama da snimaju šta se u tom trenutku dešava.

Evropski mediji navode da je inicijator ove ideje bio nogometaš Danske Tomas Delani koji je pozvao ostale saigrače da okruže Eriksena, a na taj način kamere nisu vidjele šta se dešava i nisu mogle zumirati trenutak dok se Eriksenu pružala pomoć, prenosi klix.ba.

Pojedini njegovi saigrači nisu mogli izdržati i plakali su dok mu se ukazivala pomoć, no srećom Eriksen je trenutno u stabilnom stanju i nalazi se u bolnici na dodatnim pretragama.

The strength to stand there and protect their teammate from the cameras whilst everything was going on. Absolute class. The Denmark players are a credit to their country. pic.twitter.com/Uh117lIJ9C