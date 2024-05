David Vuković za ''Nezavisne'': San je igrati Evropu pred svojim navijačima

Fudbaleri Borca osvojili su šampionsku titulu u Wwin ligi Bosne i Hercegovine za sezonu 2023/24. Do treće titule u istoriji Banjalučani su stigli kolo prije kraja prvenstva nakon što su pred ispunjenim tribinama ''Gradskog stadiona'' u spektakularnom meču savladali ekipu Igmana sa 4:3.

Jedan od glavnih "motora" ove šampionske čete ratnika Vinka Marinovića je i mladi David Vuković (20). On je za samo pola godine prešao put od pozajmljenog igrača do startera u banjalučkom Borcu, a koliko je dobar na terenu bio pokazuje i to što je zaslužio i poziv selektora reprezentacije BiH Sergeja Barbareza.

Titula sa Borcem je veliki uspjeh ali posao još nije gotov. "Crveno-plavi" se suočavaju s još jednim izazovom, danas ih očekuje ih revanš utakmica finala Kupa BIH protiv Zrinjskog.

Meč se igra od 18 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci a Vuković je za "Nezavisne" osim o šansi da Borac osvoji duplu krunu, pričao o bh. šampionatu ali i pozivu u reprezentaciju BiH.

NN: Kakvi su utisci, da li su se emocije malo slegle ?

VUKOVIĆ: Emocije su i dalje na visokom nivou. Sretni smo svi i u klubu, a vjerujem i u gradu. Jako nam je drago što smo uspjeli da obradujemo naše navijače osvajanjem treće titule u istoriji našeg kluba. Privilegija je što sam i ja bio ove šampionske generacije

NN: Da li je bilo slavlja povodom velikog rezultata za Borac, ali i za čitavu Banjaluku ?

VUKOVIĆ: Slavlja je bilo, naravno. Ovo je veliki uspjeh za sve u gradu na Vrbasu i ja vjerujem da su svi ponosni na nas i nadam se i vjerujem da smo Banjaluci dali razlog za slavlje. Međutim, nismo pretjerivali u jer na kraju dana mi smo ipak profesionalci. Brzo smo vratili fokus i počeli da razmišljamo o Zrinjskom.

NN: Rezultat je aktivan, 0:1 nije preveliki zaostatak i dupla kruna nije nemoguć cilj. Da li ste spremni za Zrinjski ?

VUKOVIĆ: Znamo šta nas čeka. Utakmica neće biti nimalo jednostavna. Ipak se radi o jednoj od najbolji ekipa u državi, ali mi ipak vjerujemo u sebe i u to da možemo ostvariti cilj zacrtan na početku sezone, a to je dupla kruna.

NN: Hoće li te navijači Borca i naredne sezone gledati u "crveno-plavom" dresu ?

VUKOVIĆ: Moja želja za ostankom u Borcu nije upitna. Želio bih da uspijemo u namjeri da izborimo grupnu fazonu u jednom od evropskih takmičenja. Želja svakog djeteta iz Banjaluke je da na svom stadionu i pred svojim navijačima igra Evropu.

NN: Kao rezultat rada i predanosti uslijedio je poziv za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Da li si spreman za taj iskorak u fudbalskoj karijeri ?

VUKOVIĆ: Poziv u reprezentaciju je šansa koja se ne dobija lako. Biću biti spreman i radujem se svakom novom izazovu koji bude stavljen ispred mene.

