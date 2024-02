De Hea konačno ponovo među stativama?

Dugo čekani povratak Davida De Hee bi mogao da se dogodi uskoro, a destinacija bi mogla da bude njegova domovina.

Španski golman koji je bez kluba od ljeta 2023. se ovih dana dovodi u vezu sa Barselonom. Ovo bi bilo dobro rješenje za katalonski klub, ali samo kao rješenje za poziciju rezervnog golmana, koliko god to ludo zvučalo, s obzirom na to da je u pitanju David De Hea. Barselona već ima prvo rješenje među stativama, a to je Mark Andre Ter Štegen i nema namjeru da ga mijenja.

De Hea bi zauzeo mjesto Injakija Penje koji će željeti da promijeni sredinu na ljeto kako bi pronašao klub u kome će igrati redovnije. Dobijao je priliku dok je Ter Štegen bio odsutan zbog povrede, ali je za španskog golmana to bilo nedovoljno.

Nekadašnji golman Atletiko Madrida i Mančester junajteda je odbijao ponude saudijskih klubova i Notingem foresta iz razloga što je željeo da se vrati u Španiju, a Barselona bi mogla da bude njegova krajnja destinacija.

